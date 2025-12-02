Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдри: БМТ Баш катиби Иран вә 2231 сајлы Гәтнамә барәдә һесабат верәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ај (декабр 2025) Тәһлүкәсизлик Шурасынын ротасија сәдрлијини өз үзәринә ҝөтүрән Словенијанын БМТ-дәки сәфири Самуел Жебогар, БМТ Баш катиби Антонио Гутеррешин тезликлә Шураја Иранла бағлы 2231 сајлы Гәтнамә илә бағлы һесабат тәгдим едәҹәјини ачыглады.
Ејни заманда, дипломатик мәнбә ЫРНА-ја билдириб ки, Тәһлүкәсизлик Шурасы һәләлик бу мәсәлә илә бағлы иҹлас чағырмаг барәдә гәрар гәбул етмәјиб.
Тәһлүкәсизлик Шурасынын Мүштәрәк Әһатәли Фәалијјәт Планы (ЖҸПОА) илә бағлы 2231 сајлы Гәтнамәси 18 октјабр 2025-ҹи илдә баша чатыб вә Иран, Русија вә Чин бу гәтнамәнин рәсми олараг сона чатмасыны Иранын нүвә сәнәдинин Тәһлүкәсизлик Шурасынын ҝүндәлијиндән чыхарылмасы демәк һесаб етсәләр дә, үч Авропа өлкәси вә АБШ ЖҸПОА-нын мүддәаларына даир шәрһләринә әсасланараг, Тәһлүкәсизлик Шурасынын санксијаларын автоматик бәрпасыны активләшдирмәк үчүн сәс вермәсиндән сонра БМТ санксијаларынын бәрпа олунаҹағыны иддиа едирләр.
Жебогар һәмчинин Тәһлүкәсизлик Шурасында Русија вә Чинин мүхалифәтинә тохунмадан етираф етди: "Илк аддым санксијалар комитәси јаратмаг вә онун сәдрини тәјин етмәкдир, лакин буну етмәк чәтин олаҹаг, чүнки буну етмәк үчүн консенсуса еһтијаҹымыз вар."
