Галибаф: Иранлы гызларын милли ирадәси вә ганы дүшмәнләрин һијлә апаратыны тәсирсиз едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран гадын милли һәндбол командасынын Асија чемпионаты мүнасибәтилә тәбрик месажында Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф чемпионлуғу тәбрик едәриб.
О, үнванладығы тәбрик месажында әлавә едиб: Иранлы гызларын милли ирадәси вә ганы дүшмәнләрин алдатма апаратыны тәсирсиз едир. Әзиз Иран һәмишә олдуғу кими ирадә вә ҝүҹ тохуму сәпән, милли гүрур вә шәрәф сәмәрәси алан белә гызлара саһиб олмасы илә фәхр едир.
Мәһәммәд Багир Галибаф даһа сонра вурғулајыб: Иран торпағынын гызлары бир даһа сүбут етдиләр ки, шәрәфә чатмагда вә идман зирвәләрини фәтһ етмәкдә кишиләрдән һеч бир мәһдудијјәтләри вә ја фәргләри јохдур. Дүнјанын гадынлара реклам вә коммерсија бахышы илә јанашдығы вә Иранлы гызлары мәһдуд вә гәлби гырыг кими тәгдим етдији бир дөврдә сизин милли ирадәниз вә вә ганыныз дүшмәнләрин алдатма апаратыны тәсирсиз едиб.
