ҺУМАНИЗИМДӘН ДӘМ ВУРАН ЈАЛАНЧЫЛАР
Видео | Һолландијанын ҹуһуд полиси Гәзза тәрәфдарларына һүҹум етди
10 avqust 2025 - 17:38
Xəbər kodu: 1715951
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һолландијанын ҹуһуд полиси ҹүмә ҝүнү Һаагада фәләстинлиләрлә һәмрәјлик јүрүшүндә иштирак едән бир груп Гәззә тәрәфдарыны һәбс едиб. Ишғалчы режимин Гәзза золағына гаршы апардығы сојгырым мүһарибәсинә етираз олараг кечирилән нүмајишдә, етиразчылар бөлҝәјә давам едән һүҹумлары вә мүһасирәни писләјән шүарлар сәсләндирибләр.
