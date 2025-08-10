ЈӘҺУДИЛИК БӘШӘРИЈЈӘТИН ДҮШМӘНИДИР!
Фото Хәбәр | Фашист Исраил режиминин Гәззанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә вәһши һүҹумлары давам едир
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ганичән фашист Исраил режим ордусу Гәззанын мүхтәлиф бөлҝәләринә һүҹумларыны давам етдирир. Ушаг гатили, сионист режим төрәтдији сон вәһшиликләриндә Гәззанын гәрбиндә бир фәләстинли аиләнин евинә һүҹум едиб, нәтиҹәдә чохлу сајда фәләстинли шәһид олуб вә јараланыб.
10 avqust 2025 - 16:52
Xəbər kodu: 1715940
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
