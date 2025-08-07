Видео | Ајасофјадакы вандализм

7 avqust 2025 - 14:03
Xəbər kodu: 1715257
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Түркијә полиси Ајасофјанын ичәрисиндә кағыз гырынтыларыны јандырараг мүгәддәс мәканын халчасынын бир һиссәсинин јанмасына сәбәб олан шәхси һәбс едиб. Мәсҹиддә олан гадын һадисәни ҝөрүб вә дәрһал имама мәлумат вериб. Диндарларын чевик тәдбирләри нәтиҹәсиндә јанғынын вә фәлакәтин ҝенишләнмәсинин гаршысы алыныб. Мәлуматларда шүбһәли шәхсин әввәлләр руһи хәстәханаја јерләшдирилдији билдирилир.
Sizin rəyiniz