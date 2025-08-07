ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фоторепортаж: Әрбәин ҝүнләриндә Әгиле Зејнәб (с.ә) сәһнәси вә Тәллу-Зејнәби зијарәтҝаһынын зијарәтчиләрин ихтијарына верилди
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Али Тәглид Мәрҹәләринин нүмајәндәси Шејх Әбдүл Меһди Әл-Кәрбәлаји Әрбәин зијарәтинин јахынлашмасы илә ејни вахта тәсадүф едән лајиһәнин ҝедишаты илә таныш олмаг үчүн Әл-Әгилә Зејнәб (с.ә) сәһнәсинин лајиһәси илә јахындан таныш олуб. О, лаһијәнин инкишаф ишләринин габагҹыл мәрһәләләри баша чатдыгдан сонра Тәллу-Зејнәби зијарәтҝаһынын ачылышыны зијарәтчиләрин үзүнә елан едиб.
7 avqust 2025 - 13:47
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
