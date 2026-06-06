ИИР Хариҹи Ишләр Назиринин ҺӘМАС рәһбәрлик шурасынын үзвү илә телефон данышығы олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи вә Фәләстинин Ислами Мүгавимәт Һәрәкаты – ҺӘМАС-ын рәһбәрлик шурасынын үзвү доктор Хәлил әл-Һәјјә телефон данышығы апарараг реҝиондакы сон һадисәләр барәдә мүзакирә вә фикир мүбадиләси апарыблар.
Хәлил әл-Һәјјә бу данышыгда АБШ вә сионист режимин сон тәҹавүзү заманы Иран Ислам Республикасынын али рәһбәринин, еләҹә дә бир сыра командир вә өлкә рәсмиләринин шәһид олмасы илә бағлы бир даһа башсағлығы вериб вә Иранын Рамазан мүһарибәсиндә әлдә етдији бөјүк гәләбәни – тәҹавүзүн дәф едилмәси вә һүҹум едәнләрин мәғлубијјәтә уғрадылмасы – мүнасибәтилә тәбрик едиб.
О, һәмчинин ишғал алтында олан Фәләстинин, хүсусилә Гәзза золағынын сон вәзијјәти барәдә мәлумат вериб; сионист режимин давам едән тәҹавүзү вә ишғалы, еләҹә дә атәшкәс разылашмасынын мүддәаларынын иҹрасына манечилик төрәтмәси фонунда мөвҹуд дуруму дәјәрләндириб.
Фәләстин халгынын вә мүгавимәт групларынын милли һәдәфләрә – хүсусилә һүҹумларын дајандырылмасы вә ишғалын сона чатдырылмасы – наил олунана гәдәр мүгавимәтин давам етдирилмәси мөвгејиндә олдугларыны вурғулајыб.
ҺӘМАС рәһбәр шурасынын үзвү һәмчинин Иран нүмајәндә һејәтинин реҝионда бүтүн ҹәбһәләрдә ејни вахтда мүһарибәнин дајандырылмасы илә бағлы мөвгејини јүксәк гијмәтләндириб, Иран Ислам Республикасынын Фәләстин халгынын гануни мүбаризәсинә ҝөстәрдији дәстәјә ҝөрә тәшәккүр едиб.
Sizin rəyiniz