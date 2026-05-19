Ширазын Әрәм бағында әсаслы бәрпа ишләринә башланылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ширазын гәдим бағларындан олан Әрәм бағында тәхминән 50 илдән сонра Шираз Университети тәрәфиндән елми јанашма әсасында бу тарихи абидәнин сәнәдләшдирилмәси, еләҹә дә тарихи вә конструктив гатларынын ихтисаслашмыш бәрпасына башланылыб.
Милли гејдијјата алынмыш бағда апарылан бәрпа ишләри декоратив елементләри, таван өртүкләрини вә кашылары әһатә едир.
Ҝөзләнилир ки, бәрпадан сонра бу мәкан мемарлыг сәнәти музеји кими диггәт мәркәзиндә олаҹаг.
