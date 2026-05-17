Мәсуд Пезешкианын АБШ вә сионистләрә месажы: Асијанын 4500 јашы олан ән гәдим ҹанлы варлығы Иранда көк салыб

17 may 2026 - 22:29
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Президент “Х” сосиал шәбәкәсиндәки пајлашымында Асијанын ән гәдим ҹанлы варлығына ишарә едәрәк билдириб: Асијанын ән гәдим ҹанлы варлығы олан Әбәркуһ сәрви Иранда көк салыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан “Х” сосиал шәбәкәсиндә инҝилис дилиндә јазыб: “Асијанын ән гәдим ҹанлы варлығы олан вә ән азы 4500 ил јашы олан Әбәркуһ сәрви, һәлә о заман да Иран адланан торпагда көк салыб.”

Гејд едәк ки, Әбәркуһ сәрвинә Азәрбајҹанда Әбәркуһ сидри дејилир вә бу ағаҹ Иранын Јәзд останынын Әбәркуһ шәһәриндә јерләшир. Һәмишәјашыл Әбәркуһ сәрви Иранын Мәдәни Мирас, Әл ишләри вә Туризм Тәшкилаты тәрәфиндән бир милли тәбии абидә кими мүһафизә олунур. Ағаҹ, 25 м һүндүрлүјү вә 18 м дөврәси илә бөјүк турист ҹәлб едиҹидир. 4500-дән јухары јашы олан Әбәркуһ сәрви Асијада ән гәдим ҹанлы варлығы сајылыр. Ҹһина даилј-нин дүнјанын 10 ән гоҹа ағаҹлары сыраламасына ҝөрә, Әбәркуһ сидри дүнјада икинҹи ән гоҹаман ағаҹдыр.

