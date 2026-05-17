Пезешкиан Пакистанын дахили ишләр назири илә ҝөрүшдә гоншу өлкәләрин террорчулара өз әразисиндән су-истифадә вермәмәсини алгышлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент Пакистанын дахили ишләр назири илә ҝөрүшдә “Гоншу өлкәләрин террорчуларын өз әразиләриндән суи-истифадәсинин гаршысынын алынмасы истигамәтиндә әмәкдашлығы дәјәрли аддым” олдуғуну билдирәрәк дејиб: Иран реҝионун мүсәлман өлкәләри илә сәмими вә давамлы мүнасибәтләрин тәрәфдарыдыр.
О, Ислам Үммәтинин вәһдәтини вурғулајараг тәкид едиб: Ислам өлкәләринин бирлији реҝионданкәнар ҝүҹләрин мүдахилә имканларыны азалдыр.
Даһа сонра Пакистанын дахили ишләр назири Нәгәви гејд едиб: Иран вә Пакистан бу ҝүн әввәлкиндән даһа чох бир-биринә јахынлашыблар. Теһран вә Исламабад арасында гардашлыг мүнасибәтләри даһа да инкишаф етдирилмәлидир.
