Бәгаји: Мүһарибәни гызышдырмаг үчүн нөвбәти бөјүк бәһанә енержи базарында сабитлијин горунмасы олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји АБШ рәсмиләринин Һөрмүз боғазы илә бағлы риторикасына вә Ираны дүнја енержи базарында позуҹулугда иттиһам етмәләринә ҹаваб олараг “Х” сосиал шәбәкәсиндә јазыб:
“Ҝөрүнүр, онларын Ирана гаршы гејри-гануни сечилмиш мүһарибәни әсасландырмаг үчүн нөвбәти бөјүк јаланы глобал енержи базарында сүлһ вә сабитлијин горунмасы иддиасыдыр. Лакин реал дүнјада инкишаф едән дипломатик просесләри мәһв едән АБШ вә Исраил режимләринин мәсулијјәтсиз мүһарибә гызышдырыҹылығы олду вә Ирана гаршы сәбәбсиз һәрби тәҹавүз һәјати енержи маршрутларынын тәһлүкәсизлијини позду. Инди исә "өз төрәтдијин әмәли башгасынын үзәринә ат" принсипи илә Ираны енержи базарыны гејри-сабитләшдирмәкдә иттиһам едирләр!”
Бәгаји әлавә едиб: “Бу, онларын бәлли вә уғурсуз моделидир: әввәлҹә бөһран вә мүһарибә јарадыр, сонра исә сабитлијин бәрпасы вә сүлһүн мүдафиәси иддиасы илә мүһарибәнин аловуну ҝенишләндирирләр. Рома тарихчиси Татсит тәхминән 2000 ил әввәл Агриколада Рома империјасынын тәнгидчиләринин дилиндән јазырды: ‘Виранәлик јарадырлар вә онун адыны сүлһ гојурлар.’”
