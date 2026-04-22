Әрагчи: Иран мәһдудијјәтләрлә неҹә мүбаризә апараҹағыны вә өзүнү неҹә мүдафиә едәҹәјини јахшы билир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири ҹәнаб Сејјид Аббас Әрагчи АБШ-нин пиратлыг едәрәк Иран Ислам Республикасынын тиҹарәт ҝәмисинә етдији алчагҹасына һүҹумуна реаксија верәрәк билдириб:
"Иран лиманларынын блокадаја алынмасы һәрби актдыр вә буна ҝөрә дә атәшкәсин позулмасы демәкдир. Тиҹарәт ҝәмисинә һүҹум едилмәси вә һејәтин ҝиров ҝөтүрүлмәси исә даһа бөјүк бир позунтудур."
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири там сојугганлыгла билдириб: "Иран мәһдудијјәтләрлә неҹә мүбаризә апараҹағыны, өз марагларыны неҹә горујаҹағыны вә зоракылыға гаршы неҹә мүгавимәт ҝөстәрәҹәјини јахшы билир."
