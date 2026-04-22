ИИР ХИН-ин сөзчүсү: Пакистан данышыгларында иштиракла бағлы һәләлик јекун гәрар верилмәјиб ‌

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји Пакистанын васитәчилији илә Иран вә АБШ арасында планлашдырылан данышыгларын сон вәзијјәтинә тохунараг билдириб ки, иштиракла бағлы һәләлик гәти гәрар гәбул олунмајыб.
Ҹәнаб Исмајыл Бәгаји гејд едиб ки, јаранмыш вәзијјәт Иранын гәрарсызлығы вә ја ләнҝимәси дејил, АБШ тәрәфинин зиддијјәтли месажлары, давранышлары вә гәбулолунмаз һәрәкәтләри илә бағлыдыр.
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү АБШ-ын өһдәликләрә садиг галмамаг тарихинә тохунараг дејиб: “Унутмамалыјыг ки, 2018-ҹи илдә АБШ бејнәлхалг нүвә сазишиндән биртәрәфли гајдада чыхды, лакин Иран бир ил әрзиндә өз өһдәликләринә там шәкилдә әмәл етди”.
ХИН рәсмиси АБШ-нин бу јахынларда Иранын тиҹарәт ҝәмисинә гаршы төрәтдији тәхрибата да диггәт чәкиб. О, бу һадисәни дәниз гулдурлуғу вә “дөвләт бандитизминин” бариз нүмунәси адландырараг хәбәрдарлыг едиб: “Әҝәр бу тенденсија давам едәрсә, дүнјада ҝәмичилик азадлығы ҹидди тәһлүкә алтына дүшәҹәк”.
Бәгајинин сөзләринә ҝөрә, бу ҹүр һәрәкәтләр Вашингтонун реал дипломатик просеси ирәли апармаг нијјәтини вә ҹиддилијини бөјүк суал алтына гојур.
Бунунла белә, Бәгаји Иранын атәшкәси гәбул етмәк вә АБШ илә данышыглара дахил олмаг гәрарыны “чох ҹәсарәтли” аддым кими характеризә едиб.
