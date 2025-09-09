Пезешкиандан Венесуела халгына вә әрази бүтөвлүјүнә дәстәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Президенти, Венесуела Президенти илә телефон данышығы заманы билдириб: Иранын тәҹрүбәси ҝөстәриб ки, АБШ вә сионист режиминин өлкәмизә гаршы һәдәфләринин уғурсузлуғу, мәһз милли бирлик вә дахили һәмрәјлијин нәтиҹәсидир. Бу бирлик бизим халгымыза сону олмајан бир ҝүҹ верир вә бу бирлик горундуғу мүддәтҹә, һеч бир хариҹи ҝүҹ өлкәләримизә зәрәр верә билмәз.
Мәсуд Пезешкиан вә Венесуела президенти Николас Мадуро, 9 сентјабр 2025-ҹи ил тарихиндә телефонла сон реҝионал вә бејнәлхалг инкишафлар, хүсусилә АБШ-нин Венесуелаја гаршы тәһрикедиҹи аддымлары вә икитәрәфли әлагәләрин ҝенишләндирилмәси мөвзусунда мүзакирәләр апарыблар.
Пезешкиан, Венесуела Президентинин өлкәдәки милли бирлијин ҝүҹләндирилмәси илә бағлы вердији һесабатдан мәмнунлуғуну ифадә едәрәк дејиб: Иран Ислам Республикасынын тәҹрүбәси ҝөстәрир ки, АБШ вә сионист режиминин өлкәмизә гаршы һәдәфләринин уғурсузлуғу, мәһз бу милли бирлик вә дахили һәмрәјлијин нәтиҹәсидир. Бу да халгымыза мөһкәм бир ҝүҹ вериб. Бу бирлик горундуғу мүддәтҹә, һеч бир хариҹи ҝүҹ бизим өлкәләримизә зәрәр верә билмәз.
Иран Президенти, Венесуелаја олан дәстәји бир даһа тәсдигләјәрәк билдириб: Иран, һәр һансы бир өлкәнин әрази бүтөвлүјүнә тәҹавүзү кәскин шәкилдә писләјир вә Венесуеланын әрази бүтөвлүјү вә халгыны там дәстәкләјир. Үмид едирик ки, Венесуеладакы бу бирлик вә һәмрәјлик, өлкәнин иззәт вә инкишаф јолунда галиб ҝәлмәсинә сәбәб олаҹаг.
