ҺИЗБУЛАҺ ГАЛИБДИР! ИСРАИЛ ЗӘЛИЛДИР!
Видео | Имам Әлинин (ә) һәрәминдә Шејх Гасимин шәрәфинә кечирилән јүрүшдә “Ливан Мүсәлман Алимләри Мәҹлиси”нин тәрәннүмләри
7 avqust 2025 - 13:30
Xəbər kodu: 1715246
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әнсарүл-Гүдс кампанијасынын нүмајәндә һејәтләринин Нәҹәфдә Имам Әлинин (ә) һәрәминдә јүрүшү заманы “Ливан Мүсәлман Алимләр Мәҹлиси” алимләри вердикләри шүарларында Һизбуллаһын баш катиби Шејх Нәим Гасими Һәзрәтләрини дәстәкләдикләрини, мүгавимәтә вә онун рәһбәрлијинә садиг олдугларыны, һәмчинин Фәләстин мәсәләсинә вә Фәләстин халгына дәстәкләрини вурғулајыблар.
