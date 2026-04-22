Бәгаји: БӘӘ-нин анти-Иран иддиалары тәҹавүзкарлара вердији дәстәјә бәраәт газандыра билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү, чәршәнбә ахшамы 21 апрел тарихиндә журналистләрин суалларыны ҹавабландыраркән Бирләшмиш Әрәб Әмирлијинин (БӘӘ) бир нечә нәфәри әсассыз вә сахта бәһанәләрлә һәбс етмәсини писләјиб.
Исмајыл Бәгаји бу барәдә гејд едиб: "Бу ҹүр әсассыз иддиаларын ирәли сүрүлмәси вә анти-Иран мүһитинин јарадылмасы, диггәти дүшмән Америка вә сионист режимин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүндә онлара дәстәк верәнләрин бирбаша мәсулијјәтиндән јајындыра билмәз."
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү бу нөв мәсулијјәти башгасынын үзәринә јыхма ҹәһдләринин реҝион өлкәләри арасында етимадын бәрпасына көмәк етмәјәҹәјини вурғулајараг, БӘӘ һөкумәтини инсанларын һүгугларына вә ләјагәтинә һөрмәт етмәјә, гисасчы давранышлардан чәкинмәјә вә меһрибан гоншулуг принсипинә гајытмаға чағырыб.
