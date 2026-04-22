Трампын "Американы јенидән бөјүк едәк” шүарына реаксија: Галибафын АБШ халгына суалы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ислам Шурасы Мәҹлисинин (парламентинин) сәдри “Американы јенидән бөјүк едәк” шүарына мүнасибәтдә АБШ халгына суал үнванлајыб.
Мәһәммәд Багир Галибаф ҹәнаблары суалында бу өлкәдә инфлјасија, олигархлар вә “епштејнчилик” кими һаллара ишарә едиб.
ИИР Ислами Шурасы Мәҹлисинин сәдри чәршәнбә ахшамы (21 апрел) “Х” сосиал шәбәкәсиндәки һесабында белә јазыб:
“Рәһбәрләриниз мүһарибә аловландырыр – Америкада нәји јенидән бөјүк етмәк истәјирләр?”
1. Инфлјасијаны
2. Хәрҹләрин өдәнилмәсиндә аҹизлији
3. Олигархлары
4. Епштејнчилији
Sizin rəyiniz