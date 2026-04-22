Испанија, Словенија вә Ирландија АИ–Исраил тәрәфдашлығынын дајандырылмасыны тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Испанијанын хариҹи ишләр назири Хосе Мануел Албарес билдириб ки, бу өлкә Словенија вә Ирландија илә бирликдә Авропа Иттифагынын Исраил режими илә әмәкдашлыг сазишинин дајандырылмасы мәсәләсинин мүзакирәјә чыхарылмасыны тәләб едиб вә буну АИ-нин “етибары” илә әлагәләндириб.
Чәршәнбә ахшамы Тһе Ҝуардиан сајтында јајылан мәлумата ҝөрә, Албарес гејд едиб ки, Испанија, Словенија вә Ирландија бу ҝүн АИ хариҹи ишләр назирләринин иҹласында Исраиллә әмәкдашлыг сазишинин дајандырылмасы мәсәләсинин мүзакирәсини тәләб едибләр.
О билдириб ки, бу мәсәлә АИ-нин диҝәр бүтүн саһәләрдә “етибары” илә бағлыдыр, чүнки иттифагын һәр јердә “ејни принсипләри” мүдафиә етмәси ҝөзләнилир.
Албарес вурғулајыб: Әҝәр Авропа Иттифагы бу ҝүн Исраилә дејә билмәсә ки, - ондан (Исраилдән) инсан һүгугларына вә бејнәлхалг һүгуга һөрмәт етмәси вә мүһарибәни хариҹи сијасәт аләтинә чевирмәмәси ҝөзләнилир - “биз бу етибары итирәҹәјик”.
Sizin rəyiniz