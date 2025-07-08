  1. Ana səhifə
ВӘҺҺАБИЛИК ЈӘҺУДИЛИКДИР

Сәудијјә вәһһаби сүлалә режими Гәтифдә нөвбәти Шиәни едамла Шәһид етди

8 iyul 2025 - 19:48
Xəbər kodu: 1705941
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Сәудијјә вәһһаби сүлалә режими Гәтифдә нөвбәти Шиәни едамла Шәһид етди

Мәрһум Меһди бин Әһмәд бин Ҹасим Әл-Бәзрунун аиләси вә һүгуг мүдафиәчиләри исә режим тәрәфиндән ирәли сүрүлән иттиһамлары ујдурулмуш, сијаси вә әсассыз һесаб едирләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әслән јәһуд көкәнли олан Сәудијјә сүлалә режиминин мәһкәмәси Мәһәррәм ајынын 11-и базар ертәси сәһәр Сәудијјә вәһһаби сүлалә режими тәрәфиндән Гәтиф әјаләтинин Әл-Хувејлидија шәһәриндән олан Шиә әгидәли сијаси мәһбус Меһди бин Әһмәд бин Ҹасим Әл-Бәзруну едам едәрәк Шәһид едиб.

Сәудијјә режимин Дахили Ишләр Назирлији рәсми ачыгламада, һәмишә олдуғу кими, мәрһум Әл-Бәзруну “террор актлары, террор груплашмасына үзв олмаг, партлајыҹы һазырламаг, силаһ сахламаг вә ахтарышда олан шәхсләр һаггында мәлуматы ҝизләтмәкдә” иттиһам едиб. Мәрһум Меһди бин Әһмәд бин Ҹасим Әл-Бәзрунун аиләси вә һүгуг мүдафиәчиләри исә режим тәрәфиндән ирәли сүрүлән иттиһамлары ујдурулмуш, сијаси вә әсассыз һесаб едирләр.

Инсан Һаглары Комитәсинин мәлуматына ҝөрә, Меһди Әл-Базроун 2019-ҹу илдә Сәудијјә гүввәләринин Әл-Хувејлидија шәһәринә басгын етдикдән сонра һәбс едилиб вә намәлум јерә көчүрүлүб вә о вахтдан бәри ачыг мәһкәмәјә ҝетмәдән ҝизли һәбсдә сахланылыб.

