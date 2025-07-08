Јәмән Силаһлы Гүввәләри нөвбәти сионист ҝәмисини суја батырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Исраил режиминә јардым үчүн ҝедән миллијјәти вә тәјинат јери гејд олунмајан ҝәми Һудејдә лиманынын гәрбиндә Јәмән Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән 5 ракетлә һәдәфә алыныб вә бөјүк зијан ҝөрүб вә һәрәкәт габилијјәтини тамамилә итириб.
Хатырладаг ки, 7 Октјабр 2023 әмәлијјатындан вә сионист режимин Гәзза золағында СОЈГЫРЫМ вә вәһши ҹинајәтләринин башланмасындан бәри Јәмән Силаһлы Гүввәләри мүһарибәдән әзијјәт чәкән вә мүһасирәдә олан Гәззә халгына дәстәк мәгсәдилә сионист режимин дәниз блокадасыны һәјата кечирир вә Исраил лиманларына доғру һәрәкәт едән бүтүн ҝәмиләри һәдәфә алыр.
