ИНСАНАБӘНЗӘР ЈЫРТЫҸЫЛАР

Ушаг гатили фашист Исраил режим ПУА-ларла Әл-Бурејҹ дүшәрҝәсиндәки Әбу Һало мәктәбинә сығынмыш гадын вә көрпәләрә һүҹум едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаг гатили фашист Исраил режим ПУА-ларла көчкүн фәләстинлиләрин сығындығы Гәзза золағынын мәркәзиндә јерләшән Әл-Бурејҹ гачгын дүшәрҝәсиндәки Әбу Һало мәктәбини һәдәф алдыгдан сонра бөјүк јанғын баш вериб. Бомбалама заманы мәктәбдәки көчкүнләрин чадырлары јандырылыб, бәзи КИВ-ләр бомбардман нәтиҹәсиндә чохлу сајда гадын вә көрпәнин јәһуди ҹәлладлары тәрәфиндән гәтлә јетирилдијини вә јараландығыны билдириб.

