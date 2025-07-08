ИНСАНАБӘНЗӘР ЈЫРТЫҸЫЛАР
Ушаг гатили фашист Исраил режим ПУА-ларла Әл-Бурејҹ дүшәрҝәсиндәки Әбу Һало мәктәбинә сығынмыш гадын вә көрпәләрә һүҹум едиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаг гатили фашист Исраил режим ПУА-ларла көчкүн фәләстинлиләрин сығындығы Гәзза золағынын мәркәзиндә јерләшән Әл-Бурејҹ гачгын дүшәрҝәсиндәки Әбу Һало мәктәбини һәдәф алдыгдан сонра бөјүк јанғын баш вериб. Бомбалама заманы мәктәбдәки көчкүнләрин чадырлары јандырылыб, бәзи КИВ-ләр бомбардман нәтиҹәсиндә чохлу сајда гадын вә көрпәнин јәһуди ҹәлладлары тәрәфиндән гәтлә јетирилдијини вә јараландығыны билдириб.
8 iyul 2025 - 19:23
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
