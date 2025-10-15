Италија полиси Фәләстин тәрәфдарлары илә тоггушду; Италјан азаркешләр сионист режимин һимнинин сәсләндирилмәсини фитә басдылар \ Видео
15 oktyabr 2025 - 22:56
Xəbər kodu: 1739019
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнја Чемпионатынын сечмә мәрһәләси чәрчивәсиндә Италија-Исраил милли футбол командасы матчынын башланғыҹында Исраил һимнинин сәсләндирилмәси стадионда италјан азаркешләрин гышгырыглары вә етираз чығыртылары илә гаршыланаркән, Италија полис гүввәләри дә Удине шәһәриндә топлашан минләрлә Фәләстин тәрәфдары илә стадионун гаршысында тоггушду. Италија полиси Фәләстин тәрәфдарлары илә тоггушду; Италјан азаркешләр гондарма сионист режимин һимнинин сәсләндирилмәси заманы фитә басыблар.
Sizin rəyiniz