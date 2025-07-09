Иран Моллалары Милли Әҹзачылыг сијаһысына үч нүвә дәрманы әлавә етди

Иран Ислам Республикасынын Милли Әҹзачылыг Сијаһынын Бахылмасы вә Инкишафы үзрә Ишчи Групун катибәси Назилә Јусефи тәсдиг едиб ки, Гида вә Дәрман Администрасијасында 12 ҝүнлүк мүһарибәнин дајандырылмасындан сонракы илк ҝүндә групун 523-ҹү иҹласында сәккиз јени әҹзачылыг молекулунун өлкәнин рәсми дәрман сијаһысына дахил едилмәси тәсдигләниб.
Ддахил олан дәрманлар арасында нүвә радиасијасынын тәсирләри илә мүбаризә үчүн нәзәрдә тутулмуш үч дәрман, хәрчәнҝ мүалиҹәси үчүн ики, дағыныг склероз үчүн бир, надир метаболик хәстәлик үчүн, пијләнмә вә с. хәстликләрин мүалиҹәси үчүн дәрманлар вардыр.
Гурум рәсмиси вурғулајыб ки, бу дәрманлар бејнәлхалг тәсдигләрә маликдир.
