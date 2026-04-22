Рамазан Мүһарибәси заманы 3 јени доғулмуш көрпәнин һәјатыны хилас едән Иранлы тибб баҹысы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хатәмүл-Әнбија (с) хәстәханасынын јенидоғулмушлар шөбәсинин тибб баҹысы үчүнҹү мәҹбури мүһарибә нәтиҹәсиндә баш верән бир һадисәнин критик анларындан данышыб; дағылмыш таван вә ағыр шәраитдә көрпәләрин һәјатыны горумағы әсас приоритет кими сечдијини билдириб.
Шәһәрин АБШ–Исраил һүҹумлары нәтиҹәсиндә јаранан нараһатлыг вә тәһлүкәсизлик бөһраны илә үзләшдији ҝүнләрдә, хәстәханалар да тәһлүкәсиз мәкан олмагдан кәнарда галыб. Белә ҝәрҝин анларын бириндә Хатәмүл-Әнбија (с) хәстәханасынын јенидоғулмушлар шөбәси дә һадисәнин тәсириндән зәрәр ҝөрүб вә сакит мүһит гәфил бөһранлы вәзијјәтә чеврилиб.
1 март тарихиндә саат 11:40-да хәстәхананын бүтүн тибби һејәти өз ишләри илә мәшғул олдуғу анда гәфил ҝүҹлү сәс ешидилиб вә һәр шеј алт-үст олуб. Партлајыш далғасы бүтүн хәстәхананы сарсыдыб.
Нида Сәлими илк дәгигәләрдә бир нечә јени доғулмуш көрпәни гуҹағында тутдуғу һалда, һәр гәрарын талејүклү ола биләҹәји бир вәзијјәтлә үзләшиб. Шөбәнин таваны зәдәләнмишди, лакин һадисәләрин ҝедиши елә инкишаф едиб ки, көрпәләрин һәјатынын горунмасы әсас приоритетә чеврилиб. Бу көрпәләрин бәзисинин доғулмасындан бир саат белә кечмәмишди вә аналары әмәлијјат отағында иди.
Нида Сәлими, Хатәмүл-Әнбија (с) хәстәханасынын јенидоғулмушлар шөбәсинин тибб баҹысы, ИРНА мүхбири илә сөһбәтиндә билдириб: “Биз јенидоғулмушлар шөбәсиндә идик; там ҝүнаһсыз вә јени доғулмуш көрпәләрин олдуғу бир јердә. Онларын бәзисинин доғулмасындан бир саат белә кечмәмишди вә аналары әмәлијјат отағында иди.”
О әлавә едиб: “Һәмин анда гуҹағымда олан көрпәләри әманәт һесаб едирдим вә мәним үчүн јеҝанә өнәмли олан бу әманәтләри сағлам шәкилдә аиләләринә чатдырмаг иди. Таван учмасына вә хәстәхананын бәзи һиссәләринин дағылмасына бахмајараг, бүтүн ҝүҹүмлә чалышдым ки, бу көрпәләр зәрәр ҝөрмәсин.”
Тибб баҹысы һәмин анларда кечирдији һиссләрлә бағлы дејиб: “О анда өз ҹанымы белә дүшүнүрдүм, јалныз јанымдакы инсанларын һәјаты мәним үчүн даһа ваҹиб иди.”
О давам едиб: “Һәмин шәраитдә јалныз мән көмәк едә билирдим вә бу, мәни галмаға вә ишими давам етдирмәјә вадар етди. О ан белә бир һадисәнин баш верә биләҹәјини вә ја сонрадан данышылаҹағыны һеч дүшүнмүрдим.”
Сәлими билдириб: “Бәлкә садәҹә үрәјимдә Аллаһдан һәјатын һәгигәтини мәнә ҝөстәрмәсини истәмишдим, амма һеч вахт дүшүнмәздим ки, буну елә бу дүнјада јашајаҹағам.”
