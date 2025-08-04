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ФӘЛӘСТИН, ВИҸДАНЫН ӘКС СӘДАСЫ

Пезешкиан: Биз Ираны мүдафиә етмәкдә вә Фәләстин халгынын өз мүгәддәратыны тәјинетмә һүгугуну дәстәкләмәкдә исрарлыјыг

4 avqust 2025 - 17:33
Xəbər kodu: 1714680
Source: İRNA
Пезешкиан: Биз Ираны мүдафиә етмәкдә вә Фәләстин халгынын өз мүгәддәратыны тәјинетмә һүгугуну дәстәкләмәкдә исрарлыјыг

Президент әлавә едиб: "Биз Шәһид гонағымызын хатирәсини еһтирамла јад едирик".

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент шәһид Исмајыл Һанијәнин хатирәсини еһтирамла јад едәркән билдириб ки, биз Ираны мүдафиә етмәкдә вә Фәләстин халгынын өз мүгәддәратыны тәјинетмә һүгугуну дәстәкләмәкдә исрарлыјыг.

Мәсуд Пезешкиан твитиндә Исмајыл Һанијәнин Теһранда шәһадәтинин илдөнүмүнә ишарә едәрәк јазыб: "Кечән ил вәзифә мүддәтинин илк ҝүнүндә бизим рәсми гонағымыз, азадлыгсевәр гардашымыз Исмајыл Һанијә сионист режим тәрәфиндән гәтлә јетирилди. Бу режимин Гәззада, Иранда вә реҝионда һәрби ҹинајәтләри бәшәријјәт үчүн рүсвајчылыг мәнбәјидир".

Президент әлавә едиб: "Биз Ираны мүдафиә етмәкдә вә Фәләстин халгынын өз мүгәддәратыны тәјинетмә һүгугуну дәстәкләмәкдә исрарлыјыг. Шәһид гонағымызын хатирәсини еһтирамла јад едирик".

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