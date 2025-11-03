Сионист аналтик етираф етди: Исраил дахилдән чөкәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гүдс Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист сијаси аналитик вә јазычы Арје Шабит билдириб ки, әҝәр Һаредиләр (Православ Јәһудиләр) ордуда хидмәт етмәсәләр, Исраил дахилдән чөкәҹәк.
Бу ачыгламалар Һареди партијаларынын өтән ҹүмә ахшамы ишғалчы ордудакы давамчылары үчүн мәҹбури һәрби хидмәтә етираз олараг кечирдији милјонларла нүмајишдән сонра верилиб.
Сионист јазычы әлавә едиб ки, Һареди һәрәкатларынын лидерләри мөвҹудлугларыны горумаг үчүн мәсулијјәти гәбул етмәли вә Исраил кабинети гаршысындакы вәзифәләрини јеринә јетирмәли олдугларыны баша дүшмәлидирләр; лакин баш верәнләр бунун там әкси олду.
О, әлавә едиб ки, ишғал олунмуш әразиләрдәки Һареди давамчыларынын лидери Рабби Исаак Јусиф һәрби әмр алан һәр бир ҝәнҹ Һаредидән ону ҹырыб зибил гутусуна атмаларыны истәјиб.
Исраилли јазычынын сөзләринә ҝөрә, Һареди гурумларынын, онларын раввинләринин вә сијасәтчиләринин сон ики илдәки давранышлары ҹәмијјәти сарсыдыб; онларын һәрби хидмәтдән күтләви шәкилдә јајынмалары вә ја кабинетә гаршы итаәтсизлик вә чыхарылан фәрмандан бојун гачырмаларыны гәбул етмәк вә кабинет гаршысындакы вәзифәләрини јеринә јетирмәмәләринә ҝөз јуммаг артыг дөзүлмәздир.
Гејд едәк ки, өтән ҹүмә ахшамы јүз минләрлә православ јәһуди ишғалчы ордуда мәҹбури хидмәтә етираз олараг ишғал олунмуш Гүдс шәһәринин ҝиришиндә нүмајиш кечириб. Нүмајиш ишғалчы гүввәләрин шәһәрин ҝиришләринин вә әсас күчәләринин ҝениш шәкилдә бағландығыны елан етдији бир вахтда баш тутуб.
