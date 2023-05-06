Укранија фашистләри дини радикализмә дә әл атмагдан чәкинмирләр. Кијевдә проваслав килсәләринә гаршы тәзјигләр сәнҝимир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији
мәлумата әсасән, укранијалы шизматикләр Кијев вилајәтинин Бојарка шәһәриндә каноник
Украјна Православ Килсәсинә аид Мүгәддәс Михаил килсәсини әлә кечирибләр.
Православ Журналистләр Иттифагынын вердији мәлумата ҝөрә, намәлум шәхсләр балаклавалардакы гапыларын гыфылларыны кәсәрәк әразијә дахил олублар вә парисһионерләри-килсә хадимләрини ичәри бурахмајыблар.
Гејд едилдији кими, радикаллар бир нечә парисһионерин үзүнә ҝөзјашардыҹы газ вурублар, зәрәрчәкәнләр көмәк үчүн һәкимләрә мүраҹиәт едибләр. Раһиб, сонда, ибадәти күчәдә апармалы олуб.
Билдирәк ки, апрел ајында шизматикләр Кијев вилајәтинин Требухов кәндиндәки Мүгәддәс Мәрјәмин Шәфаәт Килсәсини әлә кечиртмишләр. Даһа сонра исә Инҹиллә лағ етмәјә башламышлар.
Шизматикләр -көһнә мөминләр - Патриарх Никонун ислаһатлары заманы православ килсәсиндән ајрылан христианлар өзләрини белә адландырырлар. Онлара шизматикләр вә ја көһнә мөминләр дә дејилир вә бәзи тарихчиләр онлары православ протестантлар адландырырлар. Бүтүн бу терминләр ејни инсанлара аиддир. "Шизматик" анлајышы јени инанҹын тәрәфдарлары тәрәфиндән истифадә олунурду вә мәнфи характер дашыјырды. “Көһнә мөминләр” 19-ҹу әсрдә дүнјәви мүәллифләр тәрәфиндән ирәли сүрүлән бир терминдир.
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!