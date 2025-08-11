ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | “Әрбәин вә Ислами јахынлашма вә Ислам Дүнјасынын Проблемләри” мөвзусу үзрә Бејнәлхалг Конфранс
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин мәрасими әрәфәсиндә Ислам өлкәләриндән олан бир груп алимин иштиракы илә Кәрбәла шәһәриндә, Имам Һүсејнин (әлејһи сәалм) мүгәддәс Һәрәминин Хатәмүл-Өвсија (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) конфранс залында “Әрбәин вә Ислами јахынлашма вә Ислам Дүнјасынын Проблемләри” мөвзусунда бејнәлхалг конфранс кечирилиб. Мәрасимдә сүнни вә Шиә алимләри иштирак едиб фикирләр сөјләјибләр.
11 avqust 2025 - 18:36
Xəbər kodu: 1716165
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
