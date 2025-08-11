ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Фәләстинли алимләр вә ҝәнҹләр “Әл-Әгса Нидасы” Мокәбин Имам Хаменеинин нүмајәндәсини гаршылајыблар
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Һәзрәти Ајәтуллаһ Хаменеинин Һәҹҹ вә Зијарәт Ишләри үзрә нүмајәндәси Һөҹҹәтүл-Ислам вә Мүсәлманлар Сејјид Әбдүл Фәттаһ Нәвваб, Нәҹәф-Кәрбәла маршруту үзрә 833-ҹү сүтунда “Әл-Әгса Нидасы” Мокәбиндә- зәвварлара хидмәт ҝөстәрән чадырда иштирак едиб вә Фәләстинли алимләр вә ҝәнҹләр тәрәфиндән гаршыланыб.
11 avqust 2025 - 17:49
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
