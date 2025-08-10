ХӘРЧӘНҜ ШИШИ ОЛАН ИСРАИЛ МӘҺВ ЕДИЛМӘЛИДИР!
Фото Пепортаж | Истанбулда Гәзза тәрәфдарларынын күтләви анти-сионист нүмајиши
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Исраил режиминин Гәзза халгына гаршы давам едән сојгырым вә мүһасирә ҹинајәтинә етираз олараг Истанбулун Бәјәзид мејданында ГҺТ-ләр тәрәфиндән “Гәззәјә үмид ишығы ол” шүары илә Түркијә халгынын бөјүк нүмајиши кечирилиб. Нүмајишчиләр Түркијә һакимијјәтинин сионист режимлә олан нефт вә енержи тиҹарәти вә с әлагәләрин кәсилмәсини, Гәззә халгынын јәһудиләр тәрәфиндән сојгырымыны вә мүһасирәсини мәһкум едәрәк, бу золағын әһалисинә глобал јардым истәјибләр.
10 avqust 2025 - 16:06
Xəbər kodu: 1715933
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
