Иранын Хосрәви сәрһәдиндә Әрбәиндән гајдыан Сејјид Әш-Шүһәда (ә) зәвварларыны севҝи илә гаршыланыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнјанын ән бөјүк дини топлантысы олан Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин јүрүшү һәр ил мүхтәлиф өлкәләрдән милјонларла Әһли-Бејт (ә) ашигини мүгәддәс Кәрбәлаја ҝәтирир. Бу маршрут бојунҹа тәсис олунан Мокәбләр-хидмәт чадырлары зәвварлара мүхтәлиф рифаһи, тибби вә мәдәни хидмәтләр ҝөстәрмәклә мүһүм рол ојнајыр вә иҹтимаи емпатија вә гонагпәрвәрлијин тәзаһүрүдүр. Бу мокәбләрдән бири дә Иранын Хосрәви сәрһәдиндәки Мостазафан Фондунун мокәбидир ки, диҝәр хидмәтчиләрлә бирликдә ҝеҹә-ҝүндүз иашә, тибби, банк вә мәдәни хидмәтләр ҝөстәрмәклә Әбу Абдуллаһ әл-Һүсејнин (ә) зәвварларына хидмәт едирләр.
7 avqust 2026 - 12:55
Xəbər kodu: 1849742
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz