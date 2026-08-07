Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин ҝеҹәсиндә Бејнул-Һәрәмејнин ҝөјдән чәкилән ҝөрүнтүләри \ Фото Хәбәр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлјһи сәлам) Әрбәин Зијарәтинин илндөнүмү илә ејни вахтда, әзадарлыг дәстәләри Кәрбәлаја ҝәлән зәвварларла јанашы, Имам Һүсејн вә Һәзрәт ӘбулФәзл Аббасын (әлејһимә салам) мүгәддәс һәрәмләриндә вә бу ики һәрәмин арасы олан Бејнул-Һәрәмејндә дә әзадарлыг едибләр.
7 avqust 2026 - 11:33
Xəbər kodu: 1849718
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz