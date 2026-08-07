Теһранда Әрбәин Зијарәтинә Гатыла Билмәјәнләрин Әзадарлыг Јүрүшү \ Фото Хәбәр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ахшамы сәһәри, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин Ҝүнүнүн илдөнүмү мүнасибәти илә өлкәдәки ән бөјүк дини топлантылардан бири башлады вә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зијарәтинә гатыла билмәјәнләр өлкә дахилиндә мүхтәлиф шәһәр вә әјаләтләрдә јүрүшә башладылар. Теһранда бу јүрүш һәр ил Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) мејданындан башлајараг вә Һәзрәт Әбдүләзим Һәсәнинин (әлејһи сәлам) зијарәтҝаһына гәдәр давам едир.
7 avqust 2026 - 11:22
Xəbər kodu: 1849715
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz