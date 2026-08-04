Вәлијји Фәгиһин Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатындакы нүмајәндәси Фатимәи Мәсумәнин (с) Кәрбәладакы Мокәбинә баш чәкди- Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларын Али Рәһбәри, Вәлијји Фәгиһ, Ајәтуллаһ Сејјид Мүҹтәба Хаменеинин Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатындакы нүмајәндәси Һүҹҹәтүл-Ислам вә Мүслимин, Сејид Әбдүл Фәттаһ Нәваб, Нәҹәф-Кәрбәла Әрбәин пијада јолунун 1080-ҹи сүтунунда јерләшән Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (әлејһа салам) мүгәддәс һәрәминин Мокәбинә-заирләрә хидмәт ҝөстәрән чадырлара баш чәкиб. Бу сзијарәт заманы Мокәбин директору мүһәндис Һади Маһмуднежад Әрбәин зәвварларына ҝөстәрилән хидмәтләр барәдә һесабат тәгдим едәрәк дејиб: Јемәк, гадынлар вә кишиләр үчүн ајры јашајыш јери, ҹамашырхана хидмәтләри, ҝејим тәмири, ајаггабы тәмири, ејнәк тәмири, итирилмиш вә тапылмыш әшјаларла бағлы хидмәтләр, еләҹә дә Гызыл Ајпара клиникасы бу Мокәбдә зәвварлара ҝөстәрилән хидмәтләрин бир һиссәсидир.
Sizin rəyiniz