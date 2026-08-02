Фоторепортаж / Ливан сакинләр јәһудиләр тәрәфиндән виран едилмиш Гәрби Завтара гајыдырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын ҹәнубундакы Гәрби Завтар сакинләри АБШ-ын васитәчилији илә мүлки әһалинин әразијә гајытмасына иҹазә верән разылашма гүввәјә миндикдән сонра евләринә гајыдыблар, лакин онлар јанмыш евләр, дағылмыш диварлар вә ачыг мүһарибә әламәтләри илә үзләширләр. Сакинләрин тәдриҹән ҝери гајытмасына бахмајараг, сон мүһарибәдән гајнагланан ҝәрҝинлик бөлҝәдә дәрин изләр бурахдығы вә јенидәнгурма просеси вә нормал һәјата там гајытмаг һәлә дә ҹидди чәтинликләрлә үзләшдијиндән, Ливанын ҹәнубундакы сәрһәд бөлҝәләринин ҝәләҹәји гејри-мүәјјән олараг галыр.
2 avqust 2026 - 21:05
Xəbər kodu: 1847953
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz