Ирагда АБШ вә Сәудијјә вәһһаби режими тәрәфиндән террор едилән Һәшду Шәбинин шәһидләринин дәфн мәрасими \ Фоторепортаж
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләринин (Һәшду Шәби Гүввәләри) АБШ вә Сәудијјә вәһһаби коалисуја террорчу үнсүрләри тәрәфиндән гәтлә јетирилән бир сыра дөјүшчүләринин ҹәназәләринин дәфн мәрасими Шәһид аиләләринин, дөјүш јолдашларынын вә Ираг әһалисинин мүхтәлиф тәбәгәләринин иштиракы илә кечирилди.
2 avqust 2026 - 20:48
Xəbər kodu: 1847947
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz