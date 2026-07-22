Фото: Әл-Ҹүбәјш рајонунда 20 ил әрзиндә минләрлә зәввара хидмәт ҝөстәрән иншаат ишчиси, ҝүндәлик 75 әдәд сини долусу мејвә пајлајыр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Садә, касыб, арыг, дәрилсини ҝүн јандырмыш иншаат фәһләси Имам Һүсејнин (ә) ишинә, онун ајинләринә вә зәвварларына хидмәт ҝөстәрмәкдә дәриндән садигдир. О, һәр ил дүшүнмәкдән, инкишаф етдирмәкдән вә јени хидмәтләр һазырламагдан һеч вахт дајанмыр. О, бир нечә досту илә бирликдә тикилмиш, өлчүсү бир нечә метрдән чох олмајан кичик бир тахта чадырла бу ишәбашлајыб. Илдән-илә чадыр ҝенишләнди, хидмәтләр артды вә көнүллүләрин сајы експоненсиал олараг чохалды. Су вә чај пајламагдан тутмуш, инди үч әсас јемәк тәмин едир вә бәзи гида мәһсулларыны сәһәрә гәдәр саатларла зәвварлар арасында пајланылыр. Онун сон тәшәббүсү зәвварларын маршрутунда ҝүндәлик 75 әдәд мәҹмәи долусу мејвә пајлајыр. Бу ҝәнҹин диггәтәлајиг ҹәһәти одур ки, о, һәр ил чадыра хәрҹләнән пулун мигдарына бахмыр, һеч бир мәбләғи сајмадығыны вә јалныз хидмәт ҝөстәрмәјә диггәт јетирдијини дејир.
Sizin rəyiniz