Фото / Имам Әлинин мүгәддәс зијарәтҝаһы Әрбәин зәвварларыны гәбул етмәк үчүн һәртәрәфли хидмәт планы илә һазырлыглары баша чатдырыр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин мәрасими үчүн милјонларла зәвварын гәбул едилмәси үчүн илкин һазырлыгларын бир һиссәси олараг, Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһындакы Хидмәт Ишләри Департаменти һәртәрәфли хидмәт планыны һәјата кечирмәјә давам едир. Бу плана мүхтәлиф ваҹиб хидмәтләрин ҝөстәрилмәси вә зәвварларын раһатлығыны вә зијарәт мөвсүмүндә һәрәкәтләринин раһатлығыны тәмин етмәк үчүн инфраструктурун һазырланмасы дахилдир.
22 iyul 2026 - 19:07
Xəbər kodu: 1843750
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz