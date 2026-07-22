Фото / Шејх Зәкзаки Имам Һүсејнин (ә) Әрбәининә ҝедән зәвварлары Ислам әхлагына вә нијјәт сәмимијјәтинә риајәт етмәјә чағырды
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын лидери Шејх Ибраһим Зәкзаки Ниҝеријанын пајтахты Абуҹадакы евиндә Әрбәинин аным мәрасими үчүн Кәрбәлаја ҝедән бир груп мөминлә ҝөрүшүб. Шејх чыхышында Әрбәин зијарәтинин Исламда дәрин көкләрә малик бир әнәнә олдуғуну вә Кәрбәла фаҹиәсиндән 40 ҝүн сонра, мөһтәрәм сәһабә Ҹабир ибн Абдуллаһ әл-Әнсари (Аллаһ ондан разы олсун) тәрәфиндән һәјата кечирилдијини вурғулады. О, гејд етди ки, Әрбәин, Пејғәмбәрин Әһли-Бејтинә (әлејһимус сәлам) сәдагәт вә севҝини тәҹәссүм етдирир вә Уҹа Аллаһа јахынлашмаг үчүн бир васитә ролуну ојнајыр.
22 iyul 2026 - 18:45
Xəbər kodu: 1843744
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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