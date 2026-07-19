Про-Фәләстинлиләрин Лондонун мәркәзиндә издиһамлы јүрүшү \ Фото

Шәнбә ҝүнү минләрлә Фәләстин тәрәфдары Инҝилтәрәдә һакимијјәтин тәһвил верилмәси илә ејни вахта тәсадүф едән, АБШ-нин Ирана гаршы јени тәҹавүз далғасына етираз вә Исраил режиминин Гәззада давам етдирдији ҹинајәтләрә гаршы етираз әламәти олараг Лондонун мәркәзиндә јүрүш кечирибләр. Әлләриндә Фәләстин бајраглары вә үзәриндә “Сојгырымына сон гојун”, “Исраили силаһландырмајын”, “Мүһарибәјә јох” вә “Санксијалары дәрһал тәтбиг един” шүарлары јазылмыш плакатлар дашыјан аксија иштиракчылары, Лондон һөкумәтинин Гәзза илә бағлы сијасәтини, еләҹә дә реҝионда Вашингтонун мүһарибәјөнлү сијасәтинә вердији дәстәјини гәтијјәтлә писләјибләр.
19 iyul 2026 - 16:07
Xəbər kodu: 1842224
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz