Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази тәрәфиндән Шәһид Имам Хаменеинин хатирәсини анма мәрасими \ Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Үммәтинин Шәһид Лидеринин дәфн мәрасиминин једдинҹи ҝеҹәсиндә Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази тәрәфиндән О Бөјүк вә Даһи шәхсијјәтин вә онунла бирликдә Шәһид олан аилә үзвләринин хатирәсини анмаг үчүн әзадарлыг мәрасими кечирилиб. Мәрасим Мәсумәји Гумда, Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин Һәрәмининин Имам Хомејни (Аллаһ она рәһмәт етсин) адына Шәбистанында кечирилди.
17 iyul 2026 - 15:57
Xəbər kodu: 1841323
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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