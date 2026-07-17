Фатими гадынлар Һз. Фатимәи Мәсумәнин һәрәминдә Шәһид Имам Хаменеинин аным мәрасимини кечирибләр \ Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҹүмә ахшамы сәһәр, Һөҹҹәтүлислам вәл-мүслимин Сејид Һүсејн Мөмини Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (әлејһа сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһынын Имам Хомејни (рәһмәтуллаһи әлејһ) адына Шәбистанда чыхыш едәрәк, Ислам Ингилабынын Шәһид Лидери Ајәтуллаһ Хаменеинин хатирәсинин аныблар. Гејд едәк ки, мәрасим хас олараг гадынлар үчүн нәзәрдә тутулмушдур.
17 iyul 2026 - 15:46
Xəbər kodu: 1841316
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz