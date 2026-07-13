Аллаһ јанында һөрмәт вә мәгам саһиби олмаг - (Ашура Зијарәтнамәси үзәриндә тәфәккүр) 3

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ашура зијарәти Аллаһ јанында һөрмәт вә мәгам саһиби олмағы мүстәгил бир дәрәҹә вә шәхси сәјләрин нәтиҹәси һесаб етмир. Әксинә, буну Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) нуруна бағланмағын бәһрәси кими тәгдим едир. Бу бахыша ҝөрә инсан Ашура мәктәбинә дахил олмагла вилајәтин нуру сајәсиндә «Аллаһ јанында һөрмәтли олмаг» вә илаһи јахынлыг мәгамына чата биләр. Бу мәгам јалныз Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) нурунун инсанын гәлбиндә тәҹәлли етмәси илә әлдә олунур.
13 iyul 2026 - 18:17
Xəbər kodu: 1839770
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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