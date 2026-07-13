Ләнәт ҝөндәрмәк; мөминин зүлмәт далғалары гаршысында сипәри – (Ашура Зијарәтнамәси үзәриндә тәфәккүр) 1
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дини мәнтигдә ләнәт инсанын иманыны фитнә далғаларында боғмаға чалышан зүлмәт вә азғын ҹәрәјанларына гаршы шүурлу мөвге нүмајиш етдирмәкдир. Бу јанашма әслиндә батилдән узаг олдуғуну бәјан едиб, һагг ҹәбһәси вә әдаләтли Имамла бағлылығы мөһкәмләндирмәк демәкдир. Бу бағлылыг инсаны вилајәт вә һәгигәт јолунда мөһкәм сахлајыр.
13 iyul 2026 - 18:04
Xəbər kodu: 1839764
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz