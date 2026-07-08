Ислам Ингилабынын Шәһид Лидеринин Мүгәддәс Ҹәназәсинин Ирагда рәсми гаршыланмасы \ Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһид Имамын мүгәддәс ҹәназәси Ирага дахил олдугдан сонра хүсуси тәдбирләр чәрчивәсиндә вә јүксәк вәзифәли Ираг вә Иран рәсмиләринин иштиракы илә рәсми олараг гаршыланды; мәрасим Нәҹәф Әшрәф һава лиманында сијаси, дини хадимләрин вә халгын мүхтәлиф тәбәгәләринин ҝениш иштиракы илә кечирилди вә Ираг халгынын шәһид лидерин идеаллары илә дәрин бағлылығыны нүмајиш етдирди.
8 iyul 2026 - 15:04
Xəbər kodu: 1837345
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz