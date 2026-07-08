Мүгәддәс Ҹәмкәран мәсҹидиндә шәһид Имам Хаменеи вә аиләсинин ҹәназәләринә намазы Ајәтуллаһ Амоли гылды / Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн Чәршәнбә ахшамы сәһәри (07 ијул 2026-ҹы ил) мүгәддәс Ҹәмкәран мәсҹидиндә Ајәтуллаһ Ҹавади Амолинин рәһбәрлији илә халгын мүхтәлиф тәбәгәләринин бир нечә милјонлуг иштиракы илә Ислзм Ингилабынын шәһид лидеринин вә аиләсинин ҹәназәләри үзәриндә намаз гылынды.
8 iyul 2026 - 14:19
Xəbər kodu: 1837275
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz