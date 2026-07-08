  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Имамәт

Мүгәддәс Ҹәмкәран мәсҹидиндә шәһид Имам Хаменеи вә аиләсинин ҹәназәләринә намазы Ајәтуллаһ Амоли гылды / Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн Чәршәнбә ахшамы сәһәри (07 ијул 2026-ҹы ил) мүгәддәс Ҹәмкәран мәсҹидиндә Ајәтуллаһ Ҹавади Амолинин рәһбәрлији илә халгын мүхтәлиф тәбәгәләринин бир нечә милјонлуг иштиракы илә Ислзм Ингилабынын шәһид лидеринин вә аиләсинин ҹәназәләри үзәриндә намаз гылынды.

8 iyul 2026 - 14:19
Xəbər kodu: 1837275
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha