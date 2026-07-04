Гардиан: Иранын (Шәһид) Лидеринин Дәфн Мәрасими Мүгавимәт вә Гисас Тәләбинин Нүмајишидир \ Мәрасимдә 30 милјон инсанын иштиракы ҝөзләнир
Гардиан даһа сонра вида мәрасимини Ислам Республикасы Һакимијјәтинин АБШ вә Исраилә гаршы мүгавимәт вә ҝүҹ нүмајиши кими тәсвир едәрәк јазыб: Әзадарлар сон һүҹумларын ҝүнаһкарлары барәсиндә “гисас” тәләб едән шүарлар сәсләндирибләр.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гардиан бу ҝүнкү мәгаләсиндә Ислам Ингилабынын Али Шәһид Лидери, Имам Сејјид Әли Хаменеинин мүбарәк ҹәназәси илә Теһранда кечирилән вида мәрасими барәдә јазараг билдириб: Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин ҹәназәси илә вида мәрасими Теһранда бөјүк бир әзадарлыг нүмајиши илә башлады. Дүнән ҝеҹәдән бәри минләрлә инсан Теһранын Бөјүк Мәсҹиди әтрафында топлашды вә сәһәр тездән мәрасим мәканына дахил олду.
Мәсҹидин әтрафындакы күчәләр сәһәр тездән долу иди вә әлләриндә бајраглар вә дини символлар тутан иштиракчылар кәдәр вә гәзәблә гарышыг бир атмосфердә мәрасимә гатылдылар.
Бу алты ҝүн әрзиндә мүхтәлиф мәрасимләрдә 30 милјон инсанын иштирак едәҹәји ҝөзләнилир.
Гардиан даһа сонра вида мәрасимини Ислам Республикасы Һакимијјәтинин АБШ вә Исраилә гаршы мүгавимәт вә ҝүҹ нүмајиши кими тәсвир едәрәк јазыб: Әзадарлар сон һүҹумларын ҝүнаһкарлары барәсиндә “гисас” тәләб едән шүарлар сәсләндирибләр.
Sizin rəyiniz