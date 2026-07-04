Вал Стрит Журнал: Иранын Али Лидеринин дәфн мәрасими Америкаја гаршы мүхалифәтчилијин символудур – Шәкил
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Вал Стрит Журнал бу ҝүнкү нәшриндә јазыб: Иранын али лидеринин дәфн мәрасими Америкаја гаршы мүхалифәтчилијин символудур; бу дәфн мәрасими артыг үмуммилли јас мәрасими чәрчивәсиндән чыхараг, сијаси бир месажа чеврилиб; Иранын Америка тәзјигинә гаршы мүгавимәтини нүмајиш етдирән лидерин вә онун Гәрби Асијада тәсирли олан сијаси ирсинин хатирәсини јад етмәјә чалышдығы бир месаждыр.
4 iyul 2026 - 20:35
Xəbər kodu: 1835489
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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