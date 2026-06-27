Һәзрәт Шаһ Черағын (ә) зијарәтҝаһында Ашура ҝүнортасы матәм мәрасими \ Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әбу Абдуллаһ Әл-Һүсејн (әлејһи сәлам) әзадарлары вә ашигләри Мәһәррәм ајынын 10-ҹу ҝүнү, Ашура ҝүнү Шираз ҹамаатынын ҹошғулу иштиракы илә Һәзрәт Шаһ Черағын (әлејһи сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһында матәм мәрасим кечирдиләр. Гејд едәк ки, Шаһ Черағ кими танынан Әһмәд ибн Муса әл-Казым (һиҹри тәгвими илә 202-ҹи ил 17 Рәҹәбдә Ширазда вәфат едиб), бөјүк шиә фәгиһләриндән вә һәдис равиләриндән бири олан Шаһ Черағ Һз. Муса ибн Ҹәфәрин бөјүк оғлу иди. Әһмәд ибн Муса Имам Рзанын (әлејһи сәлам) гардашыдыр.
27 iyun 2026 - 13:50
Xəbər kodu: 1832124
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz