Ҝенерал Исмаил Гаани: Сионист режимин вә АБШ-ын бөлҝәдәки шәр аддымлары Бирләшмиш Мүгавимәт Ҹәбһәсинин ҹавабы илә үзләшәҹәк
СЕПАҺ-ын Гүдс Гүввәләринин команданы: Сәрһәдсиз дөјүшчүләр сизин кечид мәнтәгәләринизә бахырлар. Һүҹума давам етсәниз, боғазынызы тутаҹаглар.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы јазыб: Гәһрәман Јәмән вахтында вә сәлаһијјәтли шәкилдә һәрәкәт етмәк илә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин зәкасыны нүмајиш етдирир. Лазым ҝәләрсә, башгалары да мејдана ҝәләҹәк.
Ҝенерал Гаани вурғулады: Һөрмүз боғазындан Баб әл-Мәндәбә вә Фарс көрфәзиндән Гырмызы дәнизә гәдәр јени бир мүгавимәт тәһлүкәсизлик кәмәри олаҹаг.
О, ајдынлыг ҝәтирди: Сионист режимин вә АБШ-нин бу бөлҝәдәки шәр аддымлары Бирләшмиш Мүгавимәт Ҹәбһәсинин ҹавабы илә нәтиҹәләнәҹәк.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы әлавә етди: Сәрһәдсиз дөјүшчүләр сизин кечид мәнтәгәләринизә бахырлар. Һүҹума давам етсәниз, боғазынызы тутаҹаглар.
Sizin rəyiniz