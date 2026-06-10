  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Ҝенерал Исмаил Гаани: Сионист режимин вә АБШ-ын бөлҝәдәки шәр аддымлары Бирләшмиш Мүгавимәт Ҹәбһәсинин ҹавабы илә үзләшәҹәк

СЕПАҺ-ын Гүдс Гүввәләринин команданы: Сәрһәдсиз дөјүшчүләр сизин кечид мәнтәгәләринизә бахырлар. Һүҹума давам етсәниз, боғазынызы тутаҹаглар.

10 iyun 2026 - 18:15
Xəbər kodu: 1825486
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы јазыб: Гәһрәман Јәмән вахтында вә сәлаһијјәтли шәкилдә һәрәкәт етмәк илә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин зәкасыны нүмајиш етдирир. Лазым ҝәләрсә, башгалары да мејдана ҝәләҹәк.

Ҝенерал Гаани вурғулады: Һөрмүз боғазындан Баб әл-Мәндәбә вә Фарс көрфәзиндән Гырмызы дәнизә гәдәр јени бир мүгавимәт тәһлүкәсизлик кәмәри олаҹаг.

О, ајдынлыг ҝәтирди: Сионист режимин вә АБШ-нин бу бөлҝәдәки шәр аддымлары Бирләшмиш Мүгавимәт Ҹәбһәсинин ҹавабы илә нәтиҹәләнәҹәк.

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы әлавә етди: Сәрһәдсиз дөјүшчүләр сизин кечид мәнтәгәләринизә бахырлар. Һүҹума давам етсәниз, боғазынызы тутаҹаглар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha